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Минобороны призвало украинских военных в Мариуполе сложить оружие

Минобороны призвало украинских военных в Мариуполе сложить оружие и покинуть город

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Минобороны России призвало украинских военных и иностранных наемников в Мариуполе сложить оружие и покинуть город в ответ на гарантии сохранить им жизнь. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова приводит ТАСС.

«Призываем подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории. При этом всем сложившим оружие гарантируется безопасный выход из Мариуполя и сохранение жизни», — заверил Мизинцев.

Генерал пояснил, что командиры подразделений ДНР и российских Вооруженных сил будут готовы к такому сценарию и обеспечат безопасный выход украинских военных — без оружия и боеприпасов — в любой названный район.

Ранее глава Чечни Кадыров пообещал, что украинских националистов ждут карательные меры, если они добровольно не сложат оружие. «Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры», — написал руководитель республики.

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Марина Совина
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