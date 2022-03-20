Минобороны призвало украинских военных в Мариуполе сложить оружие и покинуть город

Минобороны России призвало украинских военных и иностранных наемников в Мариуполе сложить оружие и покинуть город в ответ на гарантии сохранить им жизнь. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова приводит ТАСС.

«Призываем подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории. При этом всем сложившим оружие гарантируется безопасный выход из Мариуполя и сохранение жизни», — заверил Мизинцев.

Генерал пояснил, что командиры подразделений ДНР и российских Вооруженных сил будут готовы к такому сценарию и обеспечат безопасный выход украинских военных — без оружия и боеприпасов — в любой названный район.

Ранее глава Чечни Кадыров пообещал, что украинских националистов ждут карательные меры, если они добровольно не сложат оружие. «Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры», — написал руководитель республики.

