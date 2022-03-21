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На Украине ответили на призыв сложить оружие в Мариуполе

Вице-премьер Верещук заявила, что украинская армия не сложит оружие и не покинет Мариуполь

Фото: РИА Новости

Украинская армия не сложит оружие в Мариуполе и не покинет город. Об этом заявила вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, передает ТАСС.

«Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне», - заявила Верещук в ответ на совет России оставитьоружие.

Накануне начальник национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВС РФ рекомендуют националистам оставить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы, гарантируя сохранить им жизнь.

18 марта Верещук сообщила о согласовании девяти гуманитарных коридоров. Верещук рассказала, что коридоры будут действовать из Мариуполя в Запорожье, а также из Сум, Тростянца, Лебедина, Конотопа, сел Краснополье и Великая Писаревка в Полтаву. Планируется доставить гуманитарную помощь в города Балаклея и Изюм Харьковской области.

Марина Совина
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