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Россиянам назвали лучшие места для отдыха вдали от цивилизации

Лучшими местами России для отдыха в дикой природе назвали Камчатку, Байкал и Сахалин

Фото: Pixabay

Камчатку, Байкал, Алтай и Сахалин назвали лучшими местами в России для отдыха вдали от цивилизации. Об этом URA.RU сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Эксперт отметила, что в России много красивых мест, куда «не дошла цивилизация в полном смысле этого слова» и которые будут интересны своей туристам дикой природой. Осипова добавила, что несмотря на неразвитость направлений, власти регионов заинтересованы в строительстве инфраструктуры и привлечении путешественников.

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«Сейчас мы занимаемся развитием Дальнего Востока и Арктики. В основном это отдых для молодых, которые любят путешествовать, находиться в не совсем обычных условиях. Эти места нужно беречь, чтобы инфраструктура, когда до них доберется, не поглотила красоту и не лишила изюминки», — добавила Осипова.

Ранее в марте россиянам назвали бюджетные направления для отдыха. По мнению руководительницы туристического агентства Майи Котляр, среди зарубежных стран стоит рассмотреть Армению, Узбекистан и Азербайджан, среди отечественных — путешествия на наземном транспорте по городам Золотого кольца, Карелию и Санкт-Петербург.

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Дарья Рыбак
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