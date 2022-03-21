Критиковавший Marvel Фрэнсис Форд Коппола похвалил «Дэдпула»

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола похвалил фильм «Дэдпул» за отличие от других картин Marvel

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола восхитился фильмом Тима Миллера «Дэдпул». Об этом сообщает Variety.

Кинематографист, ранее критиковавший Marvel, похвалил картину за отличие от других проектов студии. «Мне понравился "Дэдпул", я думаю, что он потрясающий», — сказал режиссер.

Он выразил надежду, что кинематографисты продолжат рисковать и экспериментировать. «Кино должно освещать современную жизнь и давать нам понимание того, что происходит», — считает Коппола.

Ранее он неоднократно критиковал Marvel и современную киноиндустрию, которая снимает фильмы-прототипы. Режиссер заявлял, что картины должны быть личными — именно в таком случае они будут содержать то, чего нет в работах других деятелей искусства.

«Картины Marvel — это прототип одного фильма, который создается снова и снова, снова и снова, чтобы выглядеть по-новому. Этим занимаются даже талантливые люди. Возьмите "Дюну" Дени Вильнева — чрезвычайно талантливого, одаренного постановщика. А можно взять "Не время умирать" в постановке Кэри [Фукунаги]», — сказал кинематографист.

Против фильмов Marvel высказывались и другие знаменитые режиссеры. Среди них Мартин Скорсезе, Терри Гиллам и Ридли Скотт.