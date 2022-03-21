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Критиковавший Marvel Фрэнсис Форд Коппола похвалил «Дэдпула»

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола похвалил фильм «Дэдпул» за отличие от других картин Marvel

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола восхитился фильмом Тима Миллера «Дэдпул». Об этом сообщает Variety.

Кинематографист, ранее критиковавший Marvel, похвалил картину за отличие от других проектов студии. «Мне понравился "Дэдпул", я думаю, что он потрясающий», — сказал режиссер.

Он выразил надежду, что кинематографисты продолжат рисковать и экспериментировать. «Кино должно освещать современную жизнь и давать нам понимание того, что происходит», — считает Коппола.

Ранее он неоднократно критиковал Marvel и современную киноиндустрию, которая снимает фильмы-прототипы. Режиссер заявлял, что картины должны быть личными — именно в таком случае они будут содержать то, чего нет в работах других деятелей искусства.

«Картины Marvel — это прототип одного фильма, который создается снова и снова, снова и снова, чтобы выглядеть по-новому. Этим занимаются даже талантливые люди. Возьмите "Дюну" Дени Вильнева — чрезвычайно талантливого, одаренного постановщика. А можно взять "Не время умирать" в постановке Кэри [Фукунаги]», — сказал кинематографист.

Против фильмов Marvel высказывались и другие знаменитые режиссеры. Среди них Мартин Скорсезе, Терри Гиллам и Ридли Скотт.

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Марина Погосян
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