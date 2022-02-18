Фрэнсис Форд Коппола вновь раскритиковал Marvel за «фильмы-прототипы»

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола вновь пожаловался на современную киноиндустрию и студию Marvel, которая снимает фильмы-прототипы. Интервью с ним опубликовало издание GQ.

Кинематографист заявил, что картины должны быть личными — именно в таком случае они будут содержать то, чего нет в работах других деятелей искусства. Он не первый раз критикует супергеройские блокбастеры. По его словам, они все делаются по одной формуле.

«Картины Marvel — это прототип одного фильма, который создается снова и снова, снова и снова, чтобы выглядеть по-новому. Этим занимаются даже талантливые люди. Возьмите "Дюну" Дени Вильнева — чрезвычайно талантливого, одаренного постановщика. А можно взять "Не время умирать" в постановке Кэри [Фукунаги]», — сказал Фрэнсис Форд Коппола.

В октябре 2019 года режиссер раскритиковал супергеройские блокбастеры студии Marvel и отказался считать их киноискусством. С такой же позицией выступал и Мартин Скорсезе.

Терри Гиллиам тоже признавался в ненависти к супергеройским фильмам студии Marvel. «Мне не нравится, что такие картины доминируют в индустрии. Они получают деньги, которые должны быть доступны для создания разнообразных фильмов», — сказал Гиллиам. Его поддержал и режиссер Ридли Скотт, который назвал такие фильмы «чертовски скучными».