Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Британский министр случайно съел угощение для корги королевы

The Guardian: бывший министр Алан Джонсон съел печенье для собак на обеде у королевы

Фото: John Sibley / Reuters

Бывший министр здравоохранения Великобритании Алан Джонсон признался, что во время встречи с Елизаветой II случайно съел собачье угощение. Об этом сообщает издание The Guardian.

Курьезный случай описан в новой книге королевского биографа Роберта Хардмена «Королева нашего времени». Он произошел в 2008 году, когда Джонсона и его коллегу Пола Мерфи, занимавшего пост министра по делам Уэльса, пригласили пообедать с британской королевой в Виндзорском замке.

Материалы по теме:
Королева полураспада Как Елизавета II царствует, но не правит
Королева полураспадаКак Елизавета II царствует, но не правит
8 сентября
Друзья навек У великих людей были выдающиеся питомцы
Друзья навекУ великих людей были выдающиеся питомцы
5 сентября
Ровно 70 лет назад умер Георг VI и на трон взошла Елизавета II. Каким был король-заика, получивший власть по случайности
Ровно 70 лет назад умер Георг VI и на трон взошла Елизавета II.Каким был король-заика, получивший власть по случайности
6 февраля

Джонсон утверждает, что из всего, что подавали на обеде, ему особенно понравились сыр и странное темное печенье, которое принесла королева. Он продолжал его есть, пока Мерфи не вмешался и не объяснил, что печенье предназначалось не для людей, а для собак. Оказалось, что, беседуя с гостями, королева скармливала угощение своим корги.

Елизавета II увлекалась разведением собак с 1933 года, когда получила в подарок щенка по прозвищу Дуки. Одно время она держала во дворце более 30 корги и дорги (помесь таксы и корги). В 1991 году врачам даже пришлось накладывать Елизавете II три шва после того, как она разнимала драку между восемью своими питомцами.

В середине марта стало известно, что из-за слабого здоровья королева не могла гулять со своими собаками на протяжении шести месяцев. Этим приходилось заниматься ее помощникам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Кремль описал реакцию в случае вмешательства НАТО в ситуацию на Украине
Названы главные условия превращения Крыма в «новую Анталью»
Кремль заявил о беспрецедентной русофобии в мире
Надаль сравнил себя с Рублевым
Кремль отреагировал на нефтяное эмбарго со стороны Европы
Умерла режиссер-документалист Марина Голдовская
Названа причина недостатка лекарств в российских аптеках
Нобелевский комитет отказался продлевать сроки номинации из-за Зеленского
Самый могущественный корабль России получит новое оружие
Британский министр случайно съел угощение для корги королевы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.