Британский министр случайно съел угощение для корги королевы

The Guardian: бывший министр Алан Джонсон съел печенье для собак на обеде у королевы

Бывший министр здравоохранения Великобритании Алан Джонсон признался, что во время встречи с Елизаветой II случайно съел собачье угощение. Об этом сообщает издание The Guardian.

Курьезный случай описан в новой книге королевского биографа Роберта Хардмена «Королева нашего времени». Он произошел в 2008 году, когда Джонсона и его коллегу Пола Мерфи, занимавшего пост министра по делам Уэльса, пригласили пообедать с британской королевой в Виндзорском замке.

Джонсон утверждает, что из всего, что подавали на обеде, ему особенно понравились сыр и странное темное печенье, которое принесла королева. Он продолжал его есть, пока Мерфи не вмешался и не объяснил, что печенье предназначалось не для людей, а для собак. Оказалось, что, беседуя с гостями, королева скармливала угощение своим корги.

Елизавета II увлекалась разведением собак с 1933 года, когда получила в подарок щенка по прозвищу Дуки. Одно время она держала во дворце более 30 корги и дорги (помесь таксы и корги). В 1991 году врачам даже пришлось накладывать Елизавете II три шва после того, как она разнимала драку между восемью своими питомцами.

В середине марта стало известно, что из-за слабого здоровья королева не могла гулять со своими собаками на протяжении шести месяцев. Этим приходилось заниматься ее помощникам.