Депутат Гемпель заявил, что от признания Крыма зависит будущее государственности Украины

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Украину «не мешкать» с признанием российского статуса полуострова. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, от этого зависит будущее государственности Украины. «Признание Крыма со стороны Украины сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы сохраниться как государство. Поэтому советуем им не мешкать с этим решением», — заявил он.

Депутат добавил, что лично для жителей полуострова важно, что их выбор в 2014 году был признан Россией.

Ранее в марте Гемпель призвал украинского президента Владимира Зеленского не медлить с российскими предложениями по прекращению конфликта. По словам депутата, украинскому лидеру и его команде все рекомендуют принять предложения со стороны России, прекратить терроризировать местное население и немедленно сложить оружие, признать российский статус Крыма, а также независимость республик Донбасса.