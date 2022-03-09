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В Крыму призвали Зеленского не медлить с предложениями России

Крымский депутат Гемпель призвал Зеленского не медлить с российскими предложениями

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал украинского президента Владимира Зеленского не медлить с российскими предложениями по прекращению конфликта, в том числе связанными с признанием Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом пишет РИА Новости.

По словам депутата, украинскому лидеру и его команде все рекомендуют принять предложения со стороны России, прекратить терроризировать местное население и немедленно сложить оружие, признать российский статус Крыма, а также независимость республик Донбасса.

Вместе с тем Гемпель отметил, что с Зеленским вряд ли возможен диалог, а все его слова и обещания ничего не стоят. «Уверен, что надо продолжать специальную операцию до ее логичного завершения», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал к новому раунду переговоров с Россией для урегулирования ситуации. Кроме того, он отметил, что страна ожидает «жестких санкционных решений» Евросоюза против России.

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Сергей Истомин
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