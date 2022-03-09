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Зеленский призвал к новому раунду переговоров с Россией

Владимир Зеленский призвал Россию сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал к новому раунду переговоров с Россией для урегулирования ситуации. Запись опубликована в Telegram-канале политика.

«Войну надо заканчивать, надо садиться за стол переговоров, но честных и предметных, в интересах людей», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина ожидает «жестких санкционных решений» Евросоюза против России. Он также поблагодарил президента США Джо Байдена за запрет на импорт российских энергоносителей: нефти, газа и угля. Он призвал другие страны последовать американскому примеру.

Третий раунд переговоров России и Украины прошел 7 марта в Беловежской Пуще. Оценивая состоявшийся диалог, Глава российской делегации Владимир Мединский заявил об отсутствии серьезных продвижений.

Марина Совина
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