Зеленский заявил об ожидании жестких санкций Евросоюза против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает «жестких санкционных решений» Евросоюза против России. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Уже ожидаем и жестких решений от Европейского союза санкционных против России за эту войну - не просто так, не против людей обычных, а за эту агрессию», — сказал украинский лидер.

При этом Зеленский снова заявил о необходимости садиться за стол переговоров с Россией.

Ранее Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за запрет на импорт российских энергоносителей: нефти, газа и угля. Он призвал другие страны последовать американскому примеру.

«Благодарен США и личному руководству президента США за то, что они нанесли удар в самое сердце военной машины президента Путина и запретили нефть, газ и уголь на рынке США. Призываю другие страны и лидеров последовать примеру», —сообщил украинский лидер.