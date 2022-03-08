Зеленский поблагодарил Байдена за запрет на импорт российских энергоносителей

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США и президента Джо Байдена за запрет на импорт российских энергоносителей: нефти, газа и угля. Он призвал другие страны последовать американскому примеру. Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодарен США и личному руководству президента США за то, что они нанесли удар в самое сердце военной машины (президента России Владимира — прим. «Ленты.ру») Путина и запретили нефть, газ и уголь на рынке США. Призываю другие страны и лидеров последовать примеру», — написал украинский лидер на своей странице в Twitter.

Ранее во вторник, 8 марта, президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

При этом американский лидер предупредил граждан США, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за введенных в отношении России ограничений.