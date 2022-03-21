В Китае назвали предполагаемую причину крушения Boeing

Авиаспециалист Янъань заявил, что Boeing мог потерпеть крушение из-за отказа двигателя

Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern мог потерпеть крушение на юге Китая из-за отказа двигателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на специалиста по авиации китайского журнала Aerospace Knowledge Ван Янъаня.

«Если судить по информации о самолете, то у нас нет данных о переговорах пилотов с диспетчерами. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолетом», — заявил эксперт.

При этом он отметил, что пока рано делать какие-то выводы о причинах авиакатастрофы. По словам Янъаня, необходимо дождаться вскрытия черных ящиков.

Ранее заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник заявил, что авиакатастрофы чаще случаются при взлете и посадке самолета, так как это самые сложные элементы полета. «Незначительная часть крушений происходит уже в самом полете: это может быть столкновение воздушных судов, отказ двух двигателей, замерзание топлива, отказ каких-то систем, отказ навигации и, естественно, террористические акты никто не исключал. Все может быть», — говорил он.