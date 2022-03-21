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Переработанный пластик оказался опасным для здоровья

Бутылки из переработанного пластика оказались опаснее, чем из непереработанного

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

Исследование ученых из Лондонского университета Брунеля показало, что широко используемые в производстве бутылки из переработанного пластика выделяют в напитки больше вредных химических веществ, чем из непереработанного. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на работу, опубликованную в Journal of Hazardous Materials.

Специалисты обнаружили 150 химических веществ, которые попали в жидкости из бутылок из переработанного пластика. Содержание 18 из них превышало допустимые значения. Полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого производят пластиковые бутылки, является источником ряда опасных для здоровья химических загрязнителей. В их число входит бисфенол А, который может вызывать нарушения репродуктивной функции, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

По мнению ученых, химикаты поступают в бутылки из катализаторов и добавок, используемых в процессе производства и утилизации пластика. Кроме того, причиной загрязнений также служит разложение, которое может происходить в течение «жизненного цикла» бутылки.

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В качестве решения проблем с химикатами исследователи предлагают проводить более тщательную переработку бутылок из первичного пластика — так называемую суперочистку, которая позволит избавиться от опасных веществ. В ней используется трехступенчатый процесс очистки старых пластмасс перед переработкой — промывка под высокой температурой, промывка газом, а также химическая промывка.

«Инвестируя в новые технологии "суперочистки", мы можем максимально повысить вероятность обеззараживания переработанного пластика до уровня, аналогичного первичному», — считает ведущий автор исследования Элени Яковиду. Однако главной целью является постепенный отказ от полиэтилентерефталата.

В 2019 году в Евросоюзе постановили, что к 2030 году бутылки из полиэтилентерефталата будут состоять не менее чем из 30 процентов переработанных материалов. В России в течение пяти лет планируют полностью отказаться от производства пластиковых трубочек для напитков.

Нина Ташевская
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