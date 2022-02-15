В России захотели запретить продажу крепкого алкоголя в пластике

В России планируют запретить производство и продажу крепкого алкоголя в пластиковой таре. Как сообщают «Известия», соответствующий законопроект Госдума может принять в первом чтении 15 февраля.

Согласно документу, за продажу продукции с содержанием более 28 процентов этилового спирта в упаковке из пластика должностным лицам грозит штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, юридическим лицам — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Исключением станет тара размером не более 50 мл, а также импортная алкогольная продукция.

Как объяснили парламентарии, такой товар не только вреден для здоровья граждан, но также создает экологические проблемы. В то же они предупредили, что подобные меры приведут к увеличению стоимости алкоголя.

По итогам 2021 года в России увеличилось потребление водки на душу населения. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на два процента и достиг пяти литров на человека.