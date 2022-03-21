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Медведев оценил стоимость «дерусификации» европейской экономики

Дмитрий Медведев назвал «дерусификацию» европейской экономики дорогой и бессмысленной

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Антироссийские санкции нанесу ущерб европейской экономике, а ее «дерусификация» будет дорого стоить. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик оценил заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости «дерусификации» польской и европейской экономики. Такие шаги Медведев назвал «дорогими и бессмысленными». «Но Польша с затратами может уже не считаться. Все, что она могла проиграть из-за собственной многолетней патологической русофобии, уже потеряно», — написал зампредседателя Совбеза.

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Платон Щукин
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