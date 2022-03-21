Сестра Михаила Ефремова рассказала о связанной с домом детства актера угрозе

Семья актера Михаила Ефремова может лишиться участка в 20 соток в Подмосковье

Семью российского актера Михаила Ефремова могут лишить земельного участка под Москвой. О связанной с домом детства артиста угрозе рассказала его сестра Анастасия Ефремова, пишет Пятый канал.

Речь идет о территории в 20 соток в подмосковном дачно-строительном кооперативе (ДСК) «Чайка». Особняк на участке построил отец Михаила и Анастасии, актер и режиссер Олег Ефремов. Однако ему принадлежало только само сооружение — землей владел ДСК.

По словам Анастасии, после смерти артиста в 2000-м году брату досталась квартира, а ей — дом, поскольку она его достраивала и там жила. Ефремова подала документы на приватизацию участка, однако ответа так и не получила — собственником придомовой территории продолжает быть кооператив. Женщина переживает, что землю ей так и не отдадут, поскольку она никогда не была в собственности семьи Ефремовых. Однако юристы убеждены, что оснований для волнения у Анастасии нет.

В 2020 году у Михаила Ефремова и его дочери Анны Марии нашли не оформленную в собственность элитную квартиру. Недвижимость площадью 66,6 квадратных метра находится на Никитском бульваре в Москве и, по оценкам экспертов, стоит 80 миллионов рублей.