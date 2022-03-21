Лесной пожар на месте аварии китайского Boeing 737 потушили

Власти КНР сообщили, что лесной пожар на месте крушения пассажирского Boeing 737 потушен

Лесной пожар на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в КНР был потушен, сообщил телеканал CGTN.

Китайские пожарные в количестве 117 человек смогли потушить пожар на месте аварии. Власти сообщили, что из-за труднодоступной местности пожарные машины не смогли добраться до места крушения и спасателям пришлось идти пешком.

В понедельник, 21 марта, на юге Китая, в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, разбился пассажирский борт Boeing 737 авиакомпании China Eastern. На борту самолета находились 132 человека, официальные данные о выживших отсутствуют до сих пор.

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолетом»,— заявил специалист по авиации китайского журнала Aerospace Knowledge Ван Янъан. Он добавил, что окончательный вывод будет сделан после исследования черных ящиков.