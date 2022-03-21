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Лесной пожар на месте аварии китайского Boeing 737 потушили

Власти КНР сообщили, что лесной пожар на месте крушения пассажирского Boeing 737 потушен

Фото: Xinhua

Лесной пожар на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в КНР был потушен, сообщил телеканал CGTN.

Китайские пожарные в количестве 117 человек смогли потушить пожар на месте аварии. Власти сообщили, что из-за труднодоступной местности пожарные машины не смогли добраться до места крушения и спасателям пришлось идти пешком.

В понедельник, 21 марта, на юге Китая, в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, разбился пассажирский борт Boeing 737 авиакомпании China Eastern. На борту самолета находились 132 человека, официальные данные о выживших отсутствуют до сих пор.

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолетом»,— заявил специалист по авиации китайского журнала Aerospace Knowledge Ван Янъан. Он добавил, что окончательный вывод будет сделан после исследования черных ящиков.

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Дмитрий Сотак
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