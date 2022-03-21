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В Набережных Челнах пройдет этнофестиваль народного искусства

26 марта в Набережных Челнах пройдет этнофестиваль «Традиции и современность»

Фото: Андрей Веретенников / РИА Новости

В Набережных Челнах пройдет этнофестиваль народного искусства «Традиции и современность». Об этом сообщает информационное агентство «Татар Информ».

В рамках мероприятия, которое состоится 26 марта в Центральной городской библиотеке, будет представлен творческий вернисаж заслуженного деятеля искусств Татарстана Хамита Латыпова, который известен как мастер резьбы по дереву, графики, рисунка и масляной живописи.

Гости фестиваля смогут принять участие в исторической реконструкции от военно-исторического клуба «Курултай», а также пройти мастер-классы по древним ремеслам и созданию панно из декоративных камней. Кроме того, в течение дня местные художники будут создавать картины в разных техниках декоративно-прикладного искусства, а посетители смогут наблюдать весь процесс написания картин.

Ранее сообщалось, что в Казани стартовал III Международный органный фестиваль, который проводится в стенах Государственного Большого концертного зала (ГБКЗ) имени Салиха Сайдашева. Фестиваль объединяет четыре концерта, запланированных на 16, 19, 23 и 26 марта.

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Валентина Процкова
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