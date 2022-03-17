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В Татарстане стартовал III Международный органный фестиваль

Международный органный фестиваль стартовал 16 марта в Казани

Фото предоставлено пресс-службой Государственного академического симфонического оркестра Татарстана

В Казани стартовал III Международный органный фестиваль, появившийся по инициативе художественного руководителя и главного дирижера Государственного академического симфонического оркестра Татарстана, народного артиста России Александра Сладковского. Как уточняет «Татар Информ», культурное мероприятие проводится в стенах Государственного Большого концертного зала (ГБКЗ) имени Салиха Сайдашева.

Фестиваль объединяет четыре концерта, запланированных на 16, 19, 23 и 26 марта. В эти дни свое мастерство публике продемонстрируют органисты из Японии, Великобритании и Белоруссии, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.

В первый день фестиваля гостям представили программу «Триумфальная фантазия», включающую музыку преимущественно французских композиторов XIX и XX веков. Так, на сцене ГБКЗ прозвучали Fantaisie Triomphale композитора Теодора Дюбуа, концертная увертюра «Морская тишь и счастливое плавание» Феликса Мендельсона, а также Концерт для органа, струнных и ударных Франсиса Пуленка.

«Орган сам по себе как целый оркестр, к тому же здесь, в Казани, он невероятно мощный — изготовленный в Нидерландах. И сегодня звучат такие глобальные сочинения, в особенности, Концерт Пуленка. Эта музыка имеет весьма глубокое содержание, а его тема весьма созвучна происходящему в современном мире», — заявила в беседе с журналистами участница фестиваля, призер премии «Органист года» Хироко Иноуэ.

Ранее сообщалось, что в поселке Максимиха в Бурятии состоялся четвертый фестиваль скорости «Байкальская миля». В ходе мероприятия, в котором приняли участие свыше 500 человек, был установлен новый абсолютный рекорд скорости за все четыре года проведения фестиваля.

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Варвара Кошечкина
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