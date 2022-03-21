В России проследят за необоснованным повышением цен на отдых

ФАС предостерег трех российских туроператоров от заявлений о росте цен

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала трем российским туроператорам предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут вызвать необоснованный рост цен на летний отдых и ажиотаж спроса на туры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, предостережения были выданы должностным лицам «Мультитура», «Дельфина», а также группы компаний Atelika Hotel Group. В ведомстве напомнили, что публичные заявления туроператоров о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты другими субъектами туристического рынка «как руководство к действию», что может привести к необоснованному росту цен и искусственному созданию ажиотажного спроса.

ФАС России предупредила, что будет следить за выполнением антимонопольного законодательства, а при обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными туроператорами незамедлительно примет соответствующие меры.

Ранее в марте сообщалось, что ситуация с ценами на отдых в России может стабилизироваться в апреле. По мнению экспертов, в этот период поставщики продуктов и отельеры вероятно смогут понять, какова стоимость их услуг, а путешественники станут увереннее строить планы на отдых.