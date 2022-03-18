Спрогнозирована ситуация с ценами на отдых в России

Туроператор Ромашкин заявил о схожей с началом пандемии COVID-19 ситуации в турбизнесе

Рост спроса на внутренний и внешний туризм ожидается в апреле, сказал генеральный директор одной из российских турфирм Сергей Ромашкин. Тогда ситуация с ценами может стабилизироваться, поставщики продуктов и отельеры смогут понять, за какую стоимость они могут производить свои услуги, а путешественники станут более уверенными в своих планах на отдых. Своим прогнозом он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Стоимость услуг в туристическом бизнесе будет зависеть от двух факторов, объяснил Ромашкин. «Первый фактор — инфляция. Мы планировали вместе с Центробанком инфляцию на год в пределах 10-12 процентов, а сейчас на 2022 год прогнозы существенно изменились», — рассказал он.

В первую очередь ожидается изменение цены на продукты питания. Этот пункт очень важен для туристического бизнеса, объяснил эксперт. «В зависимости от категории отеля зависит и количество приемов пищи. Есть завтрак, есть двухразовое и трехразовое питание, all inclusive в зависимости от форматы работы отеля доля питания иногда составляет половину стоимости проживания. Для сопоставления, если в стоимость включен только завтрак, тогда где-то 10-15 процентов составляет от цены номера», — поделился Ромашкин.

Он подчеркнул, что пока о росте цен говорить рано. На настоящий момент в туристическом бизнесе проводится аналитическая работа, сообщил специалист. «Мы пытаемся понять, в какой мере удорожание продуктов отразится на ценах на лето. Реально цены еще не сдвинулись. Есть какие-то отдельные герои, которые уже сейчас сдвинули цены, но мы им предлагаем все-таки взять паузу и подумать еще пару недель. Все может подешеветь или вдруг они ошиблись и все подорожает на пять процентов всего, а не на 20. В основном отели взяли паузу и старые условия действуют. Инфляционный фактор пока скрыт и удорожание — это только ожидания. Если через две недели выяснится, что сахар подешевел то подорожания не будет совсем», — сообщил гендиректор турфирмы.

Второй фактор, который формирует цены на туристические услуги, это спрос, указал Ромашкин. При его росте соответственно увеличивается цена. «За последний месяц увеличения спроса не произошло. Наоборот, спрос снизился», — поделился он.

То, что спрос на услуги турбизнеса будет расти, пока тоже только предположение, заметил специалист. «Многие процессы у нас в отрасли сейчас похожи на первые месяцы COVID-19 в 2020 году. То есть фактически это закрытие границ, закрытие аэропортов юга, ну и поведение туристов схоже с тем, что было год-два назад. Они выжидают. Никто не гарантирует, что поездка состоится, и туристы стараются приблизить день покупки к дате поездки насколько это возможно. Основные события мы ожидаем в апреле. Пока туристам надо успокоится, поставщикам продуктов успокоиться, владельцам отелей успокоиться и в апреле вернуться к этому вопросу», — посоветовал Ромашкин.

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