Желающим отдохнуть за границей россиянам дали совет

Эксперт по туризму, владелец туристического агентства Майя Котляр посоветовала желающим отдохнуть за границей людям поездку в страны Закавказья. Грузия, Абхазия, Армения и Азербайджан открыты для россиян. Там туристам предложат качественные услуги по демократичным ценам, рассказала Котляр «Ленте.ру».

«Если посмотреть аналитику специалистов Ассоциации туроператоров России (АТОР), то Абхазия по зарубежным направлениям входит в топ-три. Она стоит в одном ряду с Турцией и Египтом по числу туристов», — рассказала Котляр.

Грузия и Армения также с удовольствием принимают российских туристов, отметила эксперт. «Грузия в последнее время сняла все ковидные ограничения практически. Туда можно попасть со "Спутником", без каких-то дополнительных тестов», — указала Котляр.

Армения подойдет для летнего отдыха, сообщила она. «Там достаточно красиво и дешево. Российского туриста там любят», — поделилась владелец туристического агентства.

В среднем за границу на отдых отправляется от 35 до 50 миллионов россиян, рассказала Котляр. «Грузия принимает порядка полутора миллионов туристов. Но сейчас, ввиду того, что закрыта авиаперевозка, готовы принять 300 тысяч максимум. Абхазия готова принять около полутора миллионов туристов. Очень большой потенциал у Абхазии, потому что Сочи рядом, люди просто передвигаются туда-сюда. Армения готова принять до 500 тысяч туристов. Азербайджан — порядка 300-400 тысяч», — сообщила Котляр.

Ранее Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что российские туристы расхотели путешествовать из-за ситуации на Украине — среднесуточные продажи турпакетов отстают от стандартных показателей на прошлой неделе на 20-40 процентов.