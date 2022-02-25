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Россияне расхотели путешествовать на фоне ситуации на Украине

Спрос на путешествия по России снизился на 40 процентов на фоне ситуации на Украине

Фото: Globallookpress.com

Российские туристы расхотели отправляться в путешествия на фоне ситуации на Украине — среднесуточные продажи турпакетов отстают от стандартных показателей на прошлой неделе на 20-40 процентов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Сложная международная обстановка, обострившаяся 24 февраля после начала событий на Украине, пока не катастрофически повлияла на продажи туров за рубеж, — говорится в сообщении АТОР. — Аннуляции купленных туров начали поступать, но массового характера тоже пока не приобрели». Эксперты туротрасли предполагают, что падение спроса — кратковременное явление и после прохождения острой фазы кризиса продажи восстановятся.

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По данным туроператоров, большая часть падения продаж в начальный момент геополитического кризиса пришлась на туры по России — у некоторых компаний в этом сегменте проседание достигает 40 процентов. С реализацией зарубежных путевок дела обстоят лучше — продажи снизились на 15-20 процентов.  

Ранее стало известно, что около 150 тысяч отечественных туристов застряли в российских аэропортах, где до 2 марта закрыто авиасообщение. При этом указано, что большая часть отдыхающих находится в Крыму и в Краснодарском крае.

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Валентина Процкова
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