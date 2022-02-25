Названо число застрявших в российских регионах туристов

Около 150 тысяч отечественных туристов застряли в российских аэропортах, где до 2 марта закрыто авиасообщение. Такое число назвали в Ростуризме, информирует ТАСС.

«По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных туристов», — говорится в сообщении ведомства. При этом указано, что большая часть отдыхающих находится в Крыму и в Краснодарском крае.

Также сообщается, что путешественники, запланировавшие вернуться домой после 2 марта, продолжают отдых в обычном режиме. Однако те, кто планировал вернуться до 2 марта, могут приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные РЖД.

Кроме того, в Ростуризме рассказали, что сейчас совместно с Минтрансом формируется перечень отдыхающих, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов. «Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее российские туроператоры обязались вернуть отечественных туристов из-за границы и пообещали, что никто не будет оставлен без помощи. Члены Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что выполнят обязательства по возвращению путешественников с зарубежных курортов. Они подчеркнули, что «никто не будет брошен».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.