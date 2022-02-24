Туроператоры пообещали вернуть российских путешественников из-за границы

Российские туроператоры обязались вернуть отечественных туристов из-за границы и пообещали, что никто не будет оставлен без помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Члены АТОР сообщили, что выполнят обязательства по возвращению российских путешественников с зарубежных курортов. Они подчеркнули, что «никто не будет брошен».

Кроме того, отдыхающим, которые должны были прилететь домой через закрытые авиагавани, порекомендовали следовать официальной информации от авиакомпаний и изучать все возможные варианты вылетов.

В АТОР предупредили, что замена перевозчика и выбор рейсов с пересадками может привести к дополнительным затратам. Также находящимся за границей туристам посоветовали быть в контакте с туроператорами.

Ранее стало известно, что рейсы из нескольких аэропортов юга России были приостановлены из-за спецоперации в Донбассе. В их число вошли Липецк, Анапа, Ростов (Платов), Орел, Краснодар (Пашковский), Курск, Геленджик, Элиста, Брянск, Белгород, Воронеж и другие.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным.

Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению страны ничего не угрожает.