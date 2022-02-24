Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Туроператоры пообещали вернуть российских путешественников из-за границы

АТОР сообщает, что туроператоры выполнят обязательства по возвращению россиян из-за рубежа

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российские туроператоры обязались вернуть отечественных туристов из-за границы и пообещали, что никто не будет оставлен без помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Члены АТОР сообщили, что выполнят обязательства по возвращению российских путешественников с зарубежных курортов. Они подчеркнули, что «никто не будет брошен».

Кроме того, отдыхающим, которые должны были прилететь домой через закрытые авиагавани, порекомендовали следовать официальной информации от авиакомпаний и изучать все возможные варианты вылетов.

Материалы по теме:
Украинские военные начали массово бросать позиции и вооружение
Украинские военные начали массово бросать позиции и вооружение
00:00
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
00:00

В АТОР предупредили, что замена перевозчика и выбор рейсов с пересадками может привести к дополнительным затратам. Также находящимся за границей туристам посоветовали быть в контакте с туроператорами.

Ранее стало известно, что рейсы из нескольких аэропортов юга России были приостановлены из-за спецоперации в Донбассе. В их число вошли Липецк, Анапа, Ростов (Платов), Орел, Краснодар (Пашковский), Курск, Геленджик, Элиста, Брянск, Белгород, Воронеж и другие.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным.

Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению страны ничего не угрожает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Дерр
Обсудить
Последние новости
Великобритания анонсировала отказ от российских нефти и газа
Джонсон пообещал выдавить Россию из мировой экономики
Раненного при ударе ракеты в корабль россиянина госпитализировали
Учитель дал рекомендации по борьбе с эмоциональными потрясениями
Посольство КНР объявило об эвакуации граждан с Украины
Ограбивших экс-главу «Ростсельмаша» и убивших его сестру отправили в колонию
Раскрыты перспективы экономики России
Британия вместе с США ввела санкции против ВТБ
В Минобороны рассказали о восстановлении подачи воды в Крым с территории Украины
В Минобороны назвали число выведенных из строя военных объектов Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.