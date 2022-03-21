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Великобритания оказалась под угрозой пропажи национального блюда из-за Украины

Daily Mail: антироссийские санкции могут лишить британцев любимого национального блюда

Фото: Globallookpress.com

Великобритания может лишиться любимого национального блюда — фиш-энд-чипс — из-за событий на Украине и антироссийских санкций. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, около половины ресторанов, в которых подают исключительно это дешевое блюдо, представляющее собой жареную во фритюре рыбу и картошку, оказались под угрозой закрытия из-за резко подскочивших цен на продукты. Как утверждают журналисты Daily Mail, Россия и Украина являются крупнейшими производителями подсолнечного масла в мире — на их долю приходится больше 50 процентов мировых поставок. Таким образом, так как масла на рынке станет меньше, цены на него резко пойдут ввверх.

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Также в середине марта британское правительство ввело пошлину в 35 процентов на ввоз российской рыбы. Президент Национальной федерации жарщиков рыбы Эндрю Крук заявил, что в России закупают 30-40 процентов рыбы, используемой в британских ресторанах фиш-энд-чипс. «Будет большой проблемой, если мы лишимся этих поставок, поскольку плана "Б" у нас нет», — сказал он.

Помимо этого, по словам Крука, в апреле НДС вырастет до 20 процентов по сравнению с нынешними 12,5. Это еще больше осложнит положение рестораторов. Сам Крук был вынужден поднять цены на 50 пенсов (69 рублей) и продавать порцию за 8,5 фунта стерлингов (1172 рубля). Он отметил, что после повышения НДС прибыли почти не останется.

Владелец ресторана добавил, что, если не предпринять никаких мер, половина ресторанов фиш-энд-чипс в Великобритании могут закрыться, а это примерно пять тысяч заведений. Крук и так опасался, что три тысячи ресторанов перестанут работать в ближайшие пять лет, а нынешняя ситуация, по его словам, лишь ускорит этот процесс. Он назвал нынешний кризис самым страшным в истории индустрии.

Ранее королеву Великобритании уличили в любви к вредной еде. Сообщалось, что Елизавета II любит перекусить традиционным британским блюдом из картошки фри и рыбы фиш-энд-чипс во время летних ежегодных визитов в замок Балморал — королевскую резиденцию в Шотландии.

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Алиса Дмитриева
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