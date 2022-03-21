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В России заявили о причинах для возбуждения дела против Генпрокуратуры Украины

Российский сенатор Башкин рассказал об основаниях для возбуждения дела против ГП Украины
Александр Башкин

Александр Башкин. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Следственный комитет России имеет все основания и может возбудить уголовное дело против должностных лиц генеральной прокуратуры (ГП) Украины, обвинившей российских политиков в уголовном преступлении, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.

По его словам, сотрудники украинской Генпрокуратуры пытаются обвинить российских граждан в уголовных преступлениях за их законную деятельность на территории России. Сенатор назвал это «преступным посягательством» на закон и причиной возможного возбуждения уголовного дела. По его словам, такие действия попадают под юрисдикцию российского правосудия. «Убежден, что наши надзорные органы внимательно изучат это деяние», — рассказал Башкин.

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Сенаторы получили от Украины письмо, где на четырех страницах перечисляются основания для обвинения их в уголовном преступлении.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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