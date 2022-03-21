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ВСУ обстреляли из «Града» район Донецка

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли район Донецка из «Града»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 0:10 обстреляли район Донецка из РСЗО «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 — н.п. Новомихайловка — н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"», — подтвердили в представительстве.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли детскую больницу №4 в Донецке. В представительстве ДНР добавили, что выпущенные ВСУ снаряды также повредили здания администрации и прокуратуры Петровского района Донецка и газовую трубу в поселке шахты «Трудовская».

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он сообщил, что это было сделано по просьбе ДНР и ЛНР.

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Марина Совина
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