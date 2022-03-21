В России предложили запретить вывески на иностранных языках

RT: депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить коммерческие вывески на иностранных языках

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить в России коммерческие вывески на иностранных языках. Соответствующее письмо направлено главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщает RT с ссылкой на копию документа.

Парламентарий напомнил, что единственный государственный язык в России — русский. Он используется для общения с клиентами и ведения коммерческого документооборота, По его мнению, вывески на иностранных языках, не всегда информативны для россиян, а также нивелируют статус государственного русского языка.

Хамзаев предлагает обсудить возможность внесения изменений в законодательство и правовые нормы, обязывающих российские и иностранные предприятия, работающие в России, использовать на вывесках только русский язык, а также проводить транслитерацию иностранных наименований брендов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов предложил заменить «Евровидение» конкурсом народных исполнителей «МиР». По его словам, в обществе всегда был интерес к национальной российской культуре, но приоритет отдавался шоу-бизнесу и западной культуре, которые «вымывали наши ценности и музыкальные традиции». Основатель конкурса Александр Яковлев считает, что «МиР» сможет «импортозаместить "Евровидение"».