Женщина установила дома скрытую камеру и узнала причину беспорядка

Пользовательница Reddit установила дома камеру и выяснила, что ее собака устраивала бардак

Пользовательница сайта Reddit под ником JustRudy45 установила скрытую камеру в спальне, чтобы узнать причину постоянного беспорядка на кровати — заправленная постель женщины становилась мятой в ее отсутствие. Камера помогла женщине выяснить, что бардак все это время устраивала ее собака.

«Я не могла понять, почему каждый раз, когда я возвращаюсь в спальню с кухни, где я делала кофе, моя кровать выглядит мятой, пока я не поставила дома скрытую камеру», — рассказала пользовательница. Пост женщина сопроводила роликом, на котором видно, как питомец забегает в комнату и начинает прыгать на кровати с игрушкой.

В комментариях многие пользователи посчитали поведение животного милым. «Какой очаровательный пес! Когда нас нет дома, наш кот делает то же самое», «Это определенно самое лучшее, что я видел за эту неделю», «Ха-ха, эта собака очень активная», — написали они. Еще один юзер предложил проиграть видео наоборот, чтобы увидеть, как собака поправляет постель хозяйки.

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