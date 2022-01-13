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Огромный кот из России удивил иностранцев

Пользователей Reddit напугала фотография огромного кота Кефира из России

Фото: @yuliyamnn

Пользователь Reddit с ником Slow-moving-sloth разместил фотографию с котом по кличке Кефир из России. Огромный размер животного сильно удивил иностранных комментаторов.

На снимке хозяйка держит кота на руках. «Это Кефир, огромный мейн-кун из России», — уточнил в подписи автор поста.

Фото с Кефиром набрало 18 тысяч лайков и несколько сотен комментариев. Многих пользователей напугал размер животного. «Это сибирская рысь. Она питается недостойными людьми и пьет только водку», «Кот совсем не выглядит довольным. Похоже, что он пришел за водкой и за недостойными, и водка у него закончилась», — заявили комментаторы.

Один из пользователей предположил, что автор снимка намеренно выбрал такой ракурс, чтобы животное на снимке казалось очень большим. «Это вынужденная перспектива (прием, который позволяет делать объект в кадре больше или меньше, чем он является на самом деле — прим. «Ленты.ру»). <...> Кот находится гораздо ближе к камере, чем его хозяйка. И, возможно, здесь использовали специальные линзы, чтобы добиться такого эффекта», — отметил он.

Другой пользователь согласился с тем, что оператор мог выбрать ракурс, который подчеркивает крупный размер животного. В то же время он отметил, что коты породы мейн-кун всегда крупнее обычных. «Хотя у меня еще в детстве были мейн-куны, я до сих пор поражаюсь их размерам», — поделился он.

Ранее в социальных сетях распространилось видео с бездомным котом, просящим еду. Кадры растрогали пользователей сети. После публикации волонтеры помогли животному найти новый дом.

Евгения Наумова
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