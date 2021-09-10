Видео с просящим еду котом растрогало пользователей сети

Жительница Экибастуза (Павлодарская область, Казахстан) Любовь Козаева заметила возле магазина бездомного кота, просящего у продавцов еду, и сняла его на видео. Ролик растрогал пользователей сети. После публикации волонтеры помогли животному найти новый дом, сообщает Tengrinews.kz.

На видео бездомный кот сидит перед магазином и складывает передние лапы, словно просит еду. «Это вот так он попрошайничает, чтобы зайти в магазин», — пояснила автор ролика. По словам женщины, животное показалось ей «очень милым и воспитанным», и поэтому она решила снять его на видео.

Ролик появился в Instagram-аккаунте волонтеров из Экибастуза 9 сентября. В комментариях некоторые пользователи написали, что хотели бы забрать кота к себе домой. «Он достоин самого лучшего дома», — отметила одна из подписчиц.

Волонтер Светлана Шнейдер рассказала, что с момента публикации ролика получила несколько сообщений от людей из разных городов. «Нам очень много звонят и пишут, чтобы узнать про этого котика и забрать к себе. Даже из Польши написали, просят отправить им кота», — сказала она. Волонтер добавила, что в ближайшее время кота привьют и стерилизуют, после чего отправят к новому хозяину.

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