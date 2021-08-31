Запертый в доме кот питался бумагой почти два месяца

В нидерландском городе Схидам кот выжил, проведя 52 дня в запертом доме без еды. Об этом сообщает Dutch News.

Предыдущий владелец дома уехал в начале июля, после чего недвижимость выставили на аукцион. Исхудавшего и голодного кота обнаружили новые хозяева дома: животное бросилось им под ноги, когда они открыли дверь.

Прибывшие на место ветеринары смогли поймать кота. Ему поставили капельницу и взяли анализы. Обследование показало, что питомец почти два месяца питался найденной в доме бумагой и, предположительно, употреблял воду из подтекающего крана.

В настоящий момент кот, которому дали кличку Финн, находится в приюте, ему ищут новых хозяев. Полиция пытается установить разыскивает предыдущего владельца дома, чтобы выяснить, как животное оказалось запертым в пустом доме.

Ранее сообщалось, что кот из английского графства Корнуолл два месяца выживал в грузовом контейнере без еды и воды в 200 метрах от собственного дома. Как он попал туда, остается загадкой. За это время кот потерял две трети веса.