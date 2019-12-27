Сообразительный кот застрял в машине и придумал способ позвать на помощь

Кот жительницы Малайзии оказался заперт в соседской машине и включил аварийную сигнализацию, чтобы позвать на помощь. Об этом сообщает портал AsiaOne.

Жительница Малайзии с никнеймом hanisschokman рассказала, что ее отец прислал ей фотографию, на которой видно, как ее кот Oйен (Oyen) сидит в красном седане соседа. Сообразительное животное незаметно залезло в машину и застряло внутри.

Каким-то образом коту удалось включить аварийную сигнализацию. Мигающие огни соседского автомобиля заметил отец девушки, который закрывал ворота на своем участке. Он подошел поближе и увидел в машине Ойена.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Сан-Паулу кот постоянно отключал будильник своей хозяйки, из-за чего та опаздывала на работу. На кадрах, снятых бразильянкой, ее питомец по кличке Хоаким сидит на шкафу, а при звуках будильника подбегает к мобильному телефону и пытается выключить звук.

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