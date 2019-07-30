Сообразительный кот помешал хозяйке попасть на работу

В бразильском городе Сан-Паулу кошка постоянно отключала будильник своей хозяйки, из-за чего та опаздывала на работу. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

На кадрах, снятых бразильянкой, ее питомец по кличке Хоаким сидит на шкафу, а при звуках будильника подбегает к мобильному телефону. Кот всячески пытается устранить звук, перебирая по экрану лапами. Когда хозяйка забирает у питомца телефон, он начинает кусать ее руку.

Женщина предположила, что подобное происходит не в первый раз: она и ее партнер часто опаздывали на работу из-за выключенного будильника.

Ранее сообщалось, что мужчина решил узнать причину своего неспокойного сна и установил камеру ночного видения. Оказалось, его кот ложился ночью на лицо своего хозяина и мешал ему дышать.

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