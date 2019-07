Мужчина узнал причину своего неспокойного сна и рассмешил пользователей сети

Пользователь сети под ником @stluis_htx решил узнать причину своего неспокойного сна и установил камеру ночного видения. Кадрами с видеозаписи мужчина поделился в своем Twitter-аккаунте.

На снимках видно, как домашний кот сидит ночью возле хозяина и пристально на него смотрит. На следующих фотографиях питомец лежит на лице спящего мужчины, мешая дышать.

Публикация стала вирусной и собрала более 1,4 миллиона лайков, восемь тысяч комментариев и сотни тысяч ретвитов. Многих юзеров рассмешило поведение кота. «Твой кошак явно намеревается прикончить тебя», — глумились одни.

Еще один пользователь сети посоветовал мужчине купить книгу How to tell if your cat is plotting to kill you («Как понять, что ваш кот хочет вас убить»).

«Ага, я как-то просыпался ночью, когда мой кот утыкался носом в мой нос и сверлил меня взглядом», — поделился юзер, собрав своим комментарием 7,5 тысячи лайков.

В мае сообщалось, что мужчина снял на видео домашнего кота, который украл пачку денег и отказался ее отдавать. Питомец лежал на полу, удерживая между передними лапами свернутую пачку банкнот. Когда его хозяин пытался забрать деньги, животное проявляло агрессию и кусало его за пальцы.

