Пушков рассказал об измельчавшей породе Стармера

Пушков: Стармер представляет собой измельчавшую породу британской политики

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представляет собой «измельчавшую породу» британской политики и в полной мере воплощает ее кризис. Такое мнение в Telegram-канале высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Стармер — живое воплощение кризиса британской политики и измельчания британского класса политического курса (...) Псевдолейборист Стармер с его очень низким рейтингом поддержки — лишь очередной представитель этой мельчающей породы», — указал парламентарий.

Пушков уточнил, что подобная ситуация в британской политике имеет место со времен премьера Тони Блэра, которого называли «пуделем» президента США Джорджа Буша-младшего.

Ранее журнал The Economist сообщал, что Стармер стремительно теряет авторитет в возглавляемой им Лейбористской партии. По данным издания, об этом свидетельствует инцидент с голосованием 49 депутатов-лейбористов против законопроекта премьера о сокращении социальных выплат. Газета также обратила внимание на падение рейтинга правящей партии, которая в опросах общественного мнения идет позади правопопулистской партии Reform UK.