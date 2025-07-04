Премьер Британии потерял авторитет

Economist: Премьер-министр Британии Стармер стремительно теряет авторитет

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стремительно теряет авторитет в возглавляемой им Лейбористской партии. Об этом пишет журнал The Economist.

По данным издания, об этом свидетельствует инцидент с голосованием 49 депутатов-лейбористов против законопроекта премьера по сокращению социальных выплат. The Economist также обратил внимание на падение рейтинга правящей партии, которая в опросах общественного мнения идет позади правопопулистской партии Reform UK.

Журнал отметил, что обещания лейбористов сократить огромные очереди в государственных больницах, найти решение острой проблемы нелегальной миграции и нехватки жилья далеки от воплощения в жизнь. «В день выборов сэр Кир назвал доверие к правительству "битвой, определяющей наше время", но при лейбористах уровень доверия достиг 40-летнего минимума», — замечает The Economist.

Издание сделало вывод, что в будущем положение британского премьера только ухудшится, так как кризис в Великобритании продолжает усугубляться. The Economist подчеркнул, что страна «застряла в самом длительном периоде экономической стагнации со времен 1930-х годов».

Ранее Sky News со ссылкой на двух высокопоставленных членов Лейбористской партии сообщил, что Стармер может покинуть пост уже в ближайшие месяцы, если правительство продолжит работать неэффективно. По их словам, недовольство и ощущение безысходности в рядах партии настолько сильны, что в правительстве уже говорят: Стармер может уйти в ближайшие месяцы.