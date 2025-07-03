Sky News: Стармер может покинуть пост уже в ближайшие месяцы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может покинуть пост уже в ближайшие месяцы, если правительство продолжит работать неэффективно. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на двух высокопоставленных членов Лейбористской партии.

«Недовольство и ощущение безысходности в рядах партии настолько сильны, что в правительстве уже говорят: Стармер может уйти в ближайшие месяцы», — сказано в сообщении.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что Стармер передаст ракеты Украине, оплатив их процентами по замороженным российским активам. «Этот шаг знаменует собой первый случай, когда Великобритания использовала средства, связанные с Россией, для прямого финансирования вооружения для Киева», — отмечается в публикации.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Стармер тратит большие деньги на поддержку Украины. По его мнению, предотвратить «Стармергеддон» может только британский народ.