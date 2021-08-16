Кот настойчиво мяукал и спас от смерти пожилую хозяйку

Вблизи английского города Бодмин, графство Корнуолл, кот настойчивым мяуканьем спас от смерти упавшую в овраг пожилую хозяйку. Об этом сообщает Unilad.

Соседи 83-летней женщины заподозрили, что с ней что-то случилось, после того, как она пропала более чем на час. Один из местных жителей увидел принадлежавшего женщине кота по кличке Пиран, который отчаянно мяукал на углу маисового поля, расположенного недалеко от дома пенсионерки. Тогда мужчина понял, что хозяйка кота упала в крутой овраг.

Подобраться к пострадавшей было трудно из-за неровного рельефа местности, и соседи обратились за помощью в экстренные службы. Прибывшие на место спасатели сумели извлечь пенсионерку. Они доставили ее на вертолете в больницу. Также сообщается, что ее состояние удалось стабилизировать.

В полиции заявили, что англичанку удалось спасти после падения с 20-метровой высоты только благодаря ее коту.

Ранее также сообщалось, что кот в индийском городе Бхубанесвар, штат Одиша (Орисса), полчаса оборонял дом хозяина от смертельно опасной кобры. Его хозяева запаниковали и вызвали змеелова.