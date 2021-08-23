Мужчина обнаружил неприятную находку в своем доме благодаря питомцу

Пользователь сайта Reddit под ником kstewart0x00 рассказал, что не обращал внимания на интерес своей кошки к полу под посудомоечной машиной. Позже мужчина обнаружил в доме крайне неприятную находку благодаря своему домашнему питомцу.

По словам автора истории, последние недели он часто замечал, что его кошка лежала на кухне и неотрывно смотрела под посудомоечную машину, хотя там не должны были находиться потенциально интересующие ее вещи. Однажды, как рассказал мужчина, он услышал в помещении грохот посуды — его кошка выбежала оттуда, «как паркурщик», и спряталась за углом.

Через несколько минут питомец kstewart0x00 осторожно вошел в спальню, а в зубах у него была гигантская крыса — именно она и была причиной, по которой кошка часами смотрела под посудомоечную машину. Мужчина сразу выставил кошку за дверь и поделился, что слышал, как она играет с крысой в гостиной.

По словам автора истории, на момент написания поста крыса продолжала бегать по дому, потому что ни он сам, ни кошка не могут ее поймать.

Пользователи сети начали давать советы kstewart0x00 по ловле крысы. «Закройте кошку в спальне вместе с собой, а под дверь положите полотенца, чтобы крыса не смогла пролезть», — порекомендовал HAL9100. Юзеры также предложили вызвать службу по борьбе с вредителями и вспомнили подобные личные истории.

«Мой кот Рэй тоже постоянно смотрел под посудомойку, мы сразу же вызывали службу по отлову крыс. Он умер полтора года назад. Так сильно скучаю по нему», — поделился speedycat2014. Еще комментаторы призвали автора истории внимательно осмотреть домашнее животное, потому что крыса могла укусить или поцарапать его во время борьбы.

Ранее другой 26-летний пользователь Reddit рассказал, что тоже обнаружил в своем доме неожиданную находку: мужчина начал делать ремонт в доме, которым его семья владеет с 1920-х годов, и неожиданно для себя нашел коробку с сокровищами. Автор истории согласился поделиться частью находки с родственниками, но захотел оставить себе украшения, из-за чего с ним в итоге рассорилась мать.