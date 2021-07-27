Диетолог обнаружила отвратительную находку за кроватью сына

Диетолог Аманда Нигберт (Amanda Nighbert) из города Лексингтон, штат Кентукки, обнаружила отвратительную находку за кроватью сына — мальчик собрал груду мусора из пустых упаковок от чипсов. На опубликованное в TikTok видео обратило внимание издание LADbible.

Нигберт выложила ролик под названием «А когда вы в последний раз убирались под кроватью ваших подростков?». На кадрах, снятых диетологом, видно, как две ее приятельницы заходят в комнату ее сына и открывают рты от удивления при виде кучи мусора из упаковок от съеденных чипсов, использованных одноразовых тарелок и пустых бутылок из-под сладких напитков. В конце видео мальчик убирает накопленный мусор и пылесосит.

Ролик набрал около 18 миллионов просмотров, почти два миллиона лайков и 39 тысяч комментариев. Пользователи писали, что ожидали увидеть что-то более страшное под кроватью подростка, а некоторые возмутились поступком диетолога. «Зачем вы позорите сына в интернете? Когда я был подростком, моя комната выглядела также, при этом у меня были некоторые проблемы с психикой. Может, вам стоит узнать, все ли у него в порядке?», — прокомментировал один из них.

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