Девушка 22 года провела с трубками в ушах и не знала об этом

26-летняя американка обратилась к отоларингологу из-за простуды, и во время приема врач достал из ее уха трубки, которые находились там 22 года. Об этом сообщает The Sun.

В 1999 году Джордан вставили тимпаностомические трубки для дренажа среднего уха, так как она страдала от частых инфекций. Иногда трубки выпадают сами, однако в случае американки этого не произошло. Они находились в ее ушах 22 года и обросли большим слоем серы.

В июне 2021 года девушка простудилась и обратилась к врачу. Во время приема он сделал ей промывание ушей и обнаружил неожиданную находку. «Я даже не представляла, что можно так хорошо слышать!» — сказала Джордан после удаления трубок.

Девушка поделилась своей историей в TikTok. Ролик набрал сотни тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что в Америке женщина пожаловалась на воду в ухе и нашла там ядовитого паука. Осматривавший ее доктор был поражен тем, что увидел, и позвал других врачей, чтобы посоветоваться.