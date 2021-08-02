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Блогерша поделилась неприятной находкой в печенье и получила ответ производителя

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Кадр: @crumblcookies.omg_ / TikTok

Блогерша под ником crumblcookies.omg выложила видео, в котором поделилась неприятной находкой в печенье марки Crumbl Cookies. На опубликованный в TikTok ролик ответил производитель выпечки и принес официальные извинения.

Девушка рассказала, что регулярно покупала и ела печенья Crumbl Cookies, однако в этот раз после очередного укуса почувствовала что-то тяжелое во рту. Блогерша выплюнула находку и поняла, что в ее печенье чей-то ноготь, сделанный из акрила. «Это отвратительно», — написала девушка и в качестве доказательства достоверности произошедшего показала свои руки, на которых не было нарощенных ногтей.

Представители Crumbl Cookies с официального аккаунта компании принесли извинения за доставленные неудобства и попыталась выяснить обстоятельства инцидента.

Пользователи сети в комментариях под роликом crumblcookies.omg рассказали о подобных неприятных ситуациях, связанных с Crumbl Cookies.

«Я видела заплесневелое печенье, яичную скорлупу, отсутствие начинки, а теперь это», — написала emma__.sophie. «Это уже третье негативное видео о Crumbl Cookies за сегодняшний день», — добавил юзер под ником ashleelud. Некоторые пользователи, например, maenaryzs и lilavafaith, обвинили автора видео во лжи, так как, на их взгляд, блогерша сняла свои акриловые ногти, чтобы подставить компанию.

Ранее в TitTok было опубликовано видео, где рыбак разделывал улов и нашел в желудке рыбы бутылку виски.

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