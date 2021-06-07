Женщина нашла скелет похожего на русалку загадочного существа

Жительница английского графства Мерисайд нашла на пляже в деревне Хайтаун скелет похожего на русалку существа. Об этом сообщает издание Daily Record.

Во вторник, 1 июня, Кристи Джонс (Kristy Jones) отправилась на пикник со своим возлюбленным, детьми и друзьями. Они заметили на песке загадочный скелет с рыбьим хвостом и ребрами, похожими на человеческие.

«Как только я заметила это, я сказала детям: "Это похоже на русалку"», — рассказала Джонс.

Представители местных властей тоже не смогли идентифицировать найденное существо. В совете города Сефтон сообщили, что различные виды рыб часто выносит волнами на берег, и в этом нет ничего необычного.

Женщина сфотографировала находку и опубликовала фотографии в соцсетях. Изображение вызвало ожесточенные споры у пользователей, но настоящее происхождение скелета так и осталось загадкой. «Возможно, это Русалочка осталась без работы», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Западная Вирджиния нашел на пляже в Северной Каролине загадочное существо с «ангельскими крыльями». Некоторые местные жители предположили, что он нашел чупакабру, другие высказали мнение, что это помесь рыбы и летучей мыши.