Мужчина начал делать ремонт и рассорился с семьей из-за неожиданной находки

26-летний пользователь Reddit рассказал, как начал делать ремонт в доме, которым его семья владеет с 1920-х годов, и неожиданно для себя обнаружил коробку с сокровищами. Мужчина согласился поделиться частью находки с родственниками, но захотел оставить себе украшения, из-за чего с ним в итоге рассорилась мать.

Автор поста сообщил, что вместе с женой решил сделать ремонт, чтобы отдыхать в доме и иногда сдавать его на Airbnb. Они выкупили доли у всех братьев, сестер и кузенов, а перед началом работ предложили родственникам забрать из дома все, что им хотелось бы оставить себе.

Когда рассказчик и его жена начали ремонт, в одной из спален они нашли тайник в полу. Из него супруги достали банку из под кофе, полную монет, и металлическую коробку с замком, в которой лежали две тысячи долларов, карманные часы, золотые запонки, рубиновые серьги, сапфировый и бриллиантовый браслеты и жемчужное ожерелье. Герой истории понял, что украшения принадлежали его прабабушке и прадедушке, которые умерли в 1963 году.

Мужчина сообщил о находке матери. Она очень удивилась, предложила продать драгоценности и разделить деньги поровну между всеми членами семьи. Автор поста согласился отдать монеты и деньги, но не захотел расставаться с драгоценностями. Он объяснил матери, что оставит их себе, чтобы в будущем передать своим детям как семейную реликвию. Женщина, однако, не согласилась с сыном и заявила, что украшения — это собственность семьи.

Она также обратила внимание на то что его сестры и братья остались без работы из-за пандемии и нуждаются в деньгах. В итоге мать рассказчика в ультимативной форме потребовала отдать сокровища. В противном случае она сказала ему не приходить на Рождество.

В комментариях на Reddit многие поддержали героя истории. «Было бы глупо просто взять и продать семейные реликвии», — написал Teacherofnothing. «Ты по закону владеешь домом и всем его содержимым, а они забрали все, что хотели. Ты не должен поддерживать братьев и сестер, особенно после того, как ты предложил отдать им деньги!» — подчеркнул OboesHay.

Некоторые, однако, заняли противоположную позицию. «То, что они продали свои доли в доме не значит, что они имеют меньше прав на то, что оставили ваши прабабушка и прадедушка», — отметил darthbane83. Автору поста также порекомендовали отнести украшения к оценщику, чтобы узнать их стоимость, а затем выплатить каждому из родственников его часть, чтобы избежать ссоры с семьей.