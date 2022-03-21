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В Киеве на сутки введут комендантский час

В Киеве и Киевской области введут усиленный комендантский час с вечера 21 марта

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Киеве решили более чем на сутки ввести комендантский час с вечера 21 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Киеве и Киевской области вводится усиленный комендантский час с 20:00 21 марта до 07:00 23 марта️. Без спецпропусков будет запрещено передвижение по городу!» — цитирует агентство сообщение областной военной администрации.

Выходить на улицу можно будет лишь для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность посетить Киев, чтобы оказать поддержку украинскому правительству. По данным Daily Mail, в кабинете министров Соединенного Королевства опасаются, что обеспечить Джонсону безопасность будет непросто.

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Алевтина Запольская
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