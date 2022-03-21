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Стало известно о возможном визите Джонсона в Киев

Daily Mail: премьер Британии Джонсон рассматривает возможность визита в Киев

Фото: Phil Noble / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность посетить Киев, чтобы оказать поддержку украинскому правительству. Об этом стало известно изданию Daily Mail в разговоре с правительственным источником.

При этом в Британии не уверены, насколько такой визит целесообразен. «Если отвлечься от вопросов безопасности, главная проблема в том, чего еще можно достичь таким визитом», — пояснил источник газеты. Кроме того, в правительстве опасаются, что обеспечить Джонсону безопасность будет непросто.

Кроме того, с визитом в Европу прибыл президент США Джо Байден. 21 марта он обсудит ситуацию на Украине с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также с премьер-министрами Италии и Британии Марио Драги и Борисом Джонсоном в ходе телефонных переговоров.

Виктория Кондратьева
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