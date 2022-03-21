Власти Крыма выплатят по миллиону рублей семьям погибших военнослужащих
Крымские власти выплатят по миллиону рублей семьям военнослужащих-крымчан, погибших во время выполнения профессионального долга. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.
Средства на это будут выделены из резервного фонда Правительства Республики Крым.
Ранее власти Московской области сообщили, что в региональный парламент был направлен законопроект, предлагающий выплату трех миллионов рублей семьям погибших военнослужащих из Подмосковья.
3 марта президент России Владимир Путин, что семьи военных, погибших во время спецоперации по демилитаризации Украины, получат из федерального бюджета семь миллионов рублей. Также предусмотрен ряд дополнительных выплат в размере до пяти миллионов. В том числе получившие ранения военнослужащие могут рассчитывать на компенсацию в размере до трех миллионов.