Власти Крыма выплатят по миллиону рублей семьям погибших военнослужащих

Аксенов заявил, что власти Крыма выплатят семьям погибших военных по миллиону рублей

Крымские власти выплатят по миллиону рублей семьям военнослужащих-крымчан, погибших во время выполнения профессионального долга. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

Средства на это будут выделены из резервного фонда Правительства Республики Крым.

Ранее власти Московской области сообщили, что в региональный парламент был направлен законопроект, предлагающий выплату трех миллионов рублей семьям погибших военнослужащих из Подмосковья.

3 марта президент России Владимир Путин, что семьи военных, погибших во время спецоперации по демилитаризации Украины, получат из федерального бюджета семь миллионов рублей. Также предусмотрен ряд дополнительных выплат в размере до пяти миллионов. В том числе получившие ранения военнослужащие могут рассчитывать на компенсацию в размере до трех миллионов.