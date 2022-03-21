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В Подмосковье предложили выплачивать по три миллиона семьям погибших военных

В Мособлдуму внесли законопроект о компенсации в три миллиона семьям погибших военных

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Мособлдуму законопроект, предлагающий выплачивать из регионального бюджета по три миллиона рублей семьям военных, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор высказал уверенность в том, что законопроект будет принят парламентом. Выплаты будут присуждаться родственникам военных, проживавших в регионе.

«Мои глубокие соболезнования родным и близким всех, кто погиб во время спецоперации. Очень важно сейчас проявить заботу и внимание, поддержать родителей, жен, детей», — добавил губернатор.

Также Воробьев подчеркнул, что жители Московской области собрали уже 200 тонн гуманитарных грузов для Украины и Донбасса.

Ранее Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что семьи военных, погибших во время спецоперации по демилитаризации Украины, получат из бюджета республики выплаты в размере от 600 тысяч, до пяти миллионов рублей. Родственники получивших серьезные ранения военных могут рассчитывать на выплаты в размере до трех миллионов.

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Роман Кирьянов
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